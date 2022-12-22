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انتهاء صلاة تجنيز الأنبا كيرلس بمشاركة 9 أساقفة

كتب:

مريم شريف
08:28 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

انتهت صلاة تجنيز الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها، التى اقيمت بدير القديس الأنبا بضابا، بمشاركة 9 من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهم: 

- الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

- الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص. 

- الأنبا بيجول أسقف دير السيدة العذراء درنكة. 

- الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها. 

- الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها. 

- الأنبا باخوم أسقف سوهاج.

- الأنبا ويصا أسقف البلينا. 

- الأنبا فام أسقف طما. 

نظرة الوداع للأنبا كيرلس 

وشارك في الصلاة، عدد من الآباء الكهنة بالكنيسة الأرثوذكسية والشمامسة والخدام، كما شارك عدد من أبناء الإيبارشية في الصلاة، لتوديع الأب الأسقف، الذي رحل عن عالمنا، فجر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض. 

وتوافد عدد الآباء والأساقفة والشعب بالإيبارشية، لإلقاء نظرة الوداع على الأنبا كيرلس، منذ وصول جسده إلى دير القديس الأنبا بضابا بقنا. 

استقبال المعزيين غدا

وأعلنت لجنة النظام المسؤولة عن تنظيم الجنازة، موعد استقبال العزاء، وجاء في بيان صادر عن الإيبارشية «بناءً على توجيهات اللجنة البابوية المشرفة على شؤون الإيبارشية تقرر أن يكون تقبل واجب العزاء في انتقال أبينا الأنبا کیرلس من السادة المسؤولين والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والإخوة المسلمين وجميع الشعب القبطي غدا الجمعة 23/12/2022 بدءا من الساعة التاسعة صباحا الأنبا بضابا بنجع حمادي بدیر، وليمنحنا الرب عزاء سماويا ويصبر قلوبنا جميعًا».

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بقلم مريم شريف