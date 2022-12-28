«إكسترا نيوز» شاشة أخبار «الجمهورية الجديدة» (ملف خاص)

فى عالم يموج بالمتغيرات وتتجاذبه الصراعات، وعصر أصبحت الكلمة فيه أخطر سلاح، حيث كلمة تبنى وأخرى تهدم، كانت «إكسترا نيوز» ضرورة لا غنى عنها، فى منظومة إعلامية ضبطت بوصلتها على مصلحة الوطن.

قناة فضائية إخبارية مصرية ولدت من رحم دولة الثلاثين من يونيو 2013م، حيث تأسست فى 20 ديسمبر 2016م، بعد اندماج قناتى «سى بى سى إكسترا»، و«النهار اليوم»، لتتخذ اسمها الجديد «إكسترا نيوز» ويصبح شعارها «أخبار على مدار الساعة».

كتيبة من الموهوبين وأصحاب الخبرة ضمتهم القناة التى احتلت بكوادرها مكانة مميزة فى خريطة المشاهد المصرى والعربى، وكانت النافذة الأكثر مصداقية واحترافية فى تقديم الخبر وما وراءه، عبر خدمات إخبارية على مدار 24 ساعة وبرامج تشبع رغبات المتلقى، وتغطيات واسعة لكل الأحداث فى مصر والعالم بسرعة ومصداقية وعبر شبكة مراسلين مترامية الأطراف داخلياً وخارجياً، و«غرفة أخبار» تضم أكفاء من الكوادر البشرية.

وعلى مدار 6 سنوات، استثمرت «إكسترا نيوز» فى رصيدها المهنى لدى المشاهد، عبر حركة تطوير دائمة ومستمرة فى الشاشة والمحتوى وتدريب كوادرها البشرية، وزادت حيويتها عبر استراتيجيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى بنت على نجاحات القناة بتأسيس «قطاع أخبار المتحدة»، الذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط.

6 سنوات كانت فيها «إكسترا نيوز» الحصن المنيع للوعى المجتمعى فى مجابهة زيف ادعاءات «أهل الشر» وشائعاتهم، وتحولت لـ«منبر إعلامى للجمهورية الجديدة» تبشر بإنجازات الدولة ومشروعاتها القومية، فصارت لـ«الحقيقة» مكاناً، كما باتت «صوت» كل المصريين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم. «الوطن» تحتفى اليوم بتلك الشاشة التى حجزت مكاناً فى بيوت المصريين لا يدنو إليه أحد.