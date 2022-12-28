محمود السعيد: أنا في مهمة وطنية لنقل الأحداث بدقة

اعتبر الإعلامى محمود السعيد قناة «إكسترا نيوز» من أهم القنوات الإخبارية، مشيراً إلى أن القناة شهدت تطورات كبيرة فى ظل الإدارة الجديدة للإعلامى أحمد الطاهرى، بداية من وجود أبليكيشن إخبارى لمنافسة القنوات الإخبارية العالمية، مروراً بالاهتمام بقنوات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى، فضلاً عن الاهتمام بتطوير وتشجيع الكوادر البشرية.

وأوضح «السعيد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «إكسترا نيوز» تلقى اهتماماً كبيراً من إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً إنه يشعر بالفخر لانتمائه لهذا الكيان، وأنه يعتبر نفسه فى مهمة وطنية لمصر لنقل الصورة والأحداث بدقة.

وشارك الإعلامى محمود السعيد فى 2022 فى العديد من التغطيات الإعلامية المهمة فى مصر وخارجها، مثل مشاركته فى منتدى شباب العالم، وإدارة جلسة إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور إطلاق القمر الصناعى المصرى فى ولاية فلوريدا الأمريكية، ونقل تفاصيل زيارة الرئيس السيسى إلى صربيا، والتى تعتبر أول زيارة لرئيس مصرى منذ 30 عاماً، وراهنت قناة «إكسترا نيوز» على «السعيد» ليقدم تغطية إخبارية كاملة، وحول ذلك يقول: «سافرت بمفردى وكنت بمثابة طاقم عمل كامل أتولى تصوير الفيديوهات، بالإضافة إلى الجانب التحريرى، وما ساعدنى فى ذلك أن لدى خلفية عن الصحافة التليفزيونية والتى كانت جزءاً من دراستى فى رسالة الماجستير، وقمت بذلك على مدار 4 أيام متواصلة».