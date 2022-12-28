بالتزامن مع قرب افتتاحه.. معلومات عن مركز الأورام الجديد بكفر الشيخ

جهود مكثفة تبذلها محافظة كفر الشيخ، للانتهاء من أعمال إنشاء مركز الأورام الجديد، الذي جرى الانتهاء منه بنسبة 90%، وينتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أهم المعلومات عن مركز الأورام الجديد بمحافظة كفر الشيخ.

أهم المعلومات عن مركز الأورام الجديد بكفر الشيخ

1- مركز أورام كفر الشيخ يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات، بمدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876م2.

2- المركز يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام.

3- يتضمن مبنى «أ» بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم، وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى «ب» بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم، وأرضى، و3 أدوار علوية.

4- به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى علي 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية.

5- المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

6- التكلفة الإجمالية لإنشاء مركز الأورام تُقدر بنحو مليار جنيه.

7- تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90%.

أكبر المراكز المتخصصة في علاج الأورام

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مركز أورام كفر الشيخ يُعد من أكبر المراكز المتخصصة في علاج الأورام على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى إنشاء مركز أورام كفر الشيخ، بعاصمة المحافظة جاء لإنهاء معاناة أبناء المحافظة البالغ عددها نحو 4 ملايين نسمة من السفر إلى مراكز الأورام بالمحافظات المجاورة، كما يهدف إلى توفير خدمة طبية متميزة لسكان المحافظة ضمن القطاع الطبي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا له.

الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية

وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90%، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح مركز الأورام بكفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، ليقوم بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين من المرضى من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها.