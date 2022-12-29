«الأرصاد» تكشف عن أفضل أماكن للخروج في بداية العام الجديد

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين الراغبين في الاحتفال بالعام الجديد، والخروج والتنزه في ليلة رأس السنة.

وذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أن هناك بعض الأماكن التي يمكن زيارتها والتنزه فيها، خلال احتفالات رأس السنة، وهي:

- محافظتي الأقصر وأسوان

- شرم الشيخ والغردقة؛ إذ يسود في هذه الأماكن طقس دافئ خلال النهار.

ومن المتوقع وفق «منار»، أن يسود خلال احتفالات رأس السنة طقس شتوي لطيف على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة الخميس 29-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 30-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة السبت 31-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.