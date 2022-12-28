الإعلامي يوسف الحسيني: برامج تدريب «القادرون باختلاف» ستؤهلهم لعمل لائق

قال الإعلامي يوسف الحسيني، ما زال في مصر هياكل وظيفية، تؤخر كل تعامل منجز في المصالح، والهيئات ترى أن «القادرون باختلاف» ليس لهم مكان في المصالح المختلفة.

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «الراجل بتاع فوت علينا بكرا، واطلع لمدام سامية في الدور السادس، موجود وهو ميراث جاء نتيجة 70 سنة، وعشان محدش يقول إحنا نفسنا نفعل نسبة الـ5%، لكن مش عارفين عشان الشخص مش مدرب، ومش هيعرف يشتغل الشغلانة دي، فيوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة القوى العاملة، لتوفير برامج تدريب الشباب من ذوي الهمم».

وتابع: «كل مجموعة هتبدأ تدرب هتخرج من التدريب، هتجد لنفسها عمل لائق، وكمان الرئيس أمر بكود الإتاحة من وزارة النقل، ومعناه إن أي وسيلة نقل من وسائل النقل الحديثة، هيكون فيها مكان مخصص لذوي الهمم، ومجهز لهم، وكذلك كلف وزارة الشباب والرياضة، بتوفير عضويات لذوي الهمم في المراكز والأندية، ودي كلها أمور تسهل الوضع على أبنائنا».