«ON E» تعرض مسرحية «كنز الدنيا» في عرض أول

عرضت قناة ON E، اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، مسرحية «كنز الدنيا»، التي تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوى الهمم، بمشاركة النجم الكبير أشرف عبد الباقى، والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسنى، وأخرجها الفنان أشرف عبدالباقى.

المسرحية بالتزامن مع «قادرون باختلاف»

وجاء عرض المسرحية بالتزامن مع حفل «قادرون باختلاف»، الذي أقيم فى نسخته الرابعة، وشهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وهو الحفل الذي شارك فيه نجوم مصر والوطن العربي، منهم الفنان حسين الجسمي ومحمود حميدة، وكندة علوش وعمرو يوسف وكريم فهمي وآخرون.

وجاءت مسرحية «كنز الدنيا»، في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصرى، واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة لدمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز للمواهب فى مختلف المجالات.

تناقش مسرحية «كنز الدينا»، الكثير من الأمور الاجتماعية الكوميدية من نظرة المجتمع ذوى الهمم، عبر استعراض الطبقة المتوسطة للأسر بعدما يكتشفوا بأن مولودهم من أصحاب متلازمة «داون»، وخلال مجريات المسرحية أدى الطفل عمرو هشام، المصاب بمتلازمة داون، دور البطولة، وتضمن العرض مواهب بالغناء والرسم ولأطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

يتاح العمل على منصات watch it الرقمية، وجائت فكرة المسرحية فى إطار جهود الشركة المتحدة في دعم المسرح المصرى الجاد، واكتشاف مواهب جديدة، بخلاف دمج ذوى الهمم فى المجتمع بشكل أكبر، مع إبراز المواهب بكل المجالات.