المركز القومي لثقافة الطفل يصدر مسرحية «الألوان العجيبة» لـ أحمد زيدان

صدر عن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، مسرحية «الألوان العجيبة» للكاتب أحمد زيدان، رسوم رشا منير.

قصة المسرحية

وتحكي المسرحية عن مجموعة ألوان يحاول فيها اللون الأسود إثبات أحقيته بلقب ملك الألوان، ويخفي اللون الأبيض فتتعاون الألوان منتجة لون جديد يظهر في الظلمة، وتتحدث عن تكامل المجتمع وقوته التي تأتي من الاختلاف والتنوع وليس التماثل أو أن يسود لونا وحيدا.

المسرحية للأطفال في سن العاشرة وقد تمت الموافقة عليها بالإدارة العامة للطفل مع نص الشجرة السحرية، ضمن النصوص المجازة للتقديم بالموسم المسرحي 2022 - 2023 .

معلومات عن أحمد زيدان

يذكر أن الكاتب والشاعر أحمد زيدان قد قدم أكثر من 15 نصا للطفل، إضافة لمشاركته بكتابة الأشعار لبعض عروض مسرح الدولة والثقافة الجماهيرية، ووعرضت معظم نصوص الطفل بمدينة مدهش في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2003 وحتى 2012، وسوف يجرى طبعها تباعا في الفترة المقبلة.