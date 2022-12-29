دعما للأطفال ذوي الهمم.. حسام الأجاوي منشد الإذاعة يعلمهم الابتهالات مجانا

بالتزامن مع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للنسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، التي جاءت هذا العام تحت شعار «لينا مكان» لدعم ذوى الهمم، أطلق حسام الأجاوى، المنشد بالتلفزيون المصري، حملة فيها لتبني الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ليعلمهم حفظ القرآن والابتهالات الدينية بشكل مجاني.

الأجاوي: تعليم وتحفيظ الأطفال الابتهالات والقرآن مجانا

وقال «الأجاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الرئيس السيسي باعتباره أبا لكل المصريين، اهتم بنفسه بالأطفال من ذوي الهمم، عبر تخصيص احتفالية سنوية لهم يحضرها بنفسه، وفيها يجرى إظهار مواهب تلك الفئة التي كانت مهمشة من قبل بشكل يليق، الأمر الذي شجعه على تبني إطلاق مبادرة لدعم هؤلاء الأطفال، وتشجعيهم على حفظ القرآن والابتهالات.

وأوضح المنشد الديني أنه يخصص يومين أسبوعيا لمتابعة الأطفال من ذوي الهمم، وتعليمهم طرق الإنشاد لتشجعيهم على حفظ القرآن الكريم، واكتشاف من يمتلك المواهب الصوتية بالإنشاد والابتهالات الدينية، وهي الفعاليات التي يطلقها بشكل مجاني تام ولوجه الله، على حد وصفه.

الأجاوي: هذا الفن يحتاج لتدريب طويل

وأكد أن هذا الفن يحتاج لتدريب طويل، خاصة للأطفال ذوي الهمم اختلاف أسلوب الأداء والمقامات، لكنه دائما ما يشعر بالسعادة عندما ينشد أحد أبنائه، من علمهم إنشاد تلك الأنشودات.

وعن قدوته في الابتهال الديني، أوضح أنه تعلم الابتهالات عبر تقليده للشيخ النقشبندي وعبدالتواب البساتيني، مشيرا إلى أنه عمل كأحد مشايخ وزارة الأوقاف لنقل الأذان وابتهالات الفجر في أكثر من مسجد، منهم «الإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة».