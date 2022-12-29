طقس السويس اليوم.. شبورة صباحا وبرودة ليلا والصغرى 11 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات الخبراء لطقس اليوم الخميس في محافظة السويس، مشرة إلى انخفاض الحرارة ليلا، وتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وحالة البحر الأحمر بين خفيفة إلى معتدلة.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم الخميس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم الخميس، بأن تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة أما الصغري فتنخفض ليلا إلى 11 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 56%، وسرعة الرياح 14كم/ ساعة، وفرص سقوط الأمطار 10%.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقسا باردا في الصباح الباكر وخلال الليل، لطيف نهارا، وتنتشر الغيوم بشكل جزئي، وتشهد الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس تكون الشبورة المائية صباحا.

سيولة مرورية وانتظام حركة التداول في الأسواق

وتشهد محافظة السويس، انتظام حركة التداول في الأسواق المختلفة، سواء سوق المواد الغذائية بالجملة والقطاعي في المحلات المنتشرة بحيي الأربعين والسويس، وكذلك سوق الأنصاري للخضروات، وسط حالة من السولة المرورية وانتظام التنقل رغم انخفاض الحرارة ليلا.

وتستمر المحافظة فى رفع درجة الاستعداد، وشدد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على مختلف الجهات والهيئات والأحياء برفع الإشغالات وأي تراكمات في الأحياء، والاستمرار في تطهير بيارات تصريف الأمطار والصرف الصحي، لمواجهة أي طوارئ في الطقس.

حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة

وأوضح بيان «الأرصاد» أن حالة البحر الأحمر خلال طقس الخميس، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.