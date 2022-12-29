ضوابط لمنع تسرب امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا.. مظاريف جديدة

أصدر مجلس أمناء التعليم بمحافظة المنيا، عدة قرارات بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسبل تأمينها ومنع تسربها.

فتح مظروف الأسئلة بمعرفة رئيس اللجنة

وقال الدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس أمناء تعليم المنيا، إن المجلس عقد اجتماعا في وقت سابق حضره المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة والمدير التنفيذي للمجلس، لمناقشة الاستعدادات الخاصة لعقد جميع الامتحانات، وقرر المجلس أنه بداية من امتحان الفصل الدراسي الأول لن يتم فتح مظروف الأسئلة بمعرفة رئيس اللجنة، بل سيُفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا داخل اللجنة ويوزع على الملاحظين فورا، وبذلك يتم قطع الطريق بنسبة كبيرة على عمليات التسريب.

مظاريف جديدة للأسئلة تشبه طرود البريد

وأوضح «شحاتة»، أن هناك شكلا جديد لمظاريف أسئلة الامتحانات التي سيتم فتحها داخل اللجنة، فهي تشبه إلى حد كبير مظاريف طرود البريد السريع، وتم الاطلاع على تلك المظاريف واستعراضها في حضور وكيل وزارة التعليم، والمستشار أحمد سليمان رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء مجلس الأمناء.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة المنيا عام ولغات ورياضي ومهني 2022 - 2023 يوم الثلاثاء 17 يناير المقبل، وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر.

وبحسب الصفحة الرسمية لمديرية تعليم المنيا، فإنه سيتم إعفاء طلاب المنازل من امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري، وتُخصص 20 دقيقة من زمن إجابة امتحان اللغة العربية للإملاء، ويُجرى الامتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط، ولا يتم عقد أي امتحانات يوم الخميس 19 يناير 2023، وفي حالة إتخاذ قرار بإجازة يوم 25 يناير يرحل امتحان العلوم لليوم التالي.