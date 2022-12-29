هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. «برد وشبورة»

حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من الطقس اليوم، حيث تتكاثر السحب المتوسطة على السواحل الغربية للبلاد، مصحوبة بسقوط أمطار وتمتد مع تقدم ساعات النهار لتصل إلى شمال الوجه البحري.

وأشار بيان لهيئة الأرصاد، إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة اليوم على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية، ووسط وشمال سيناء ومدن القناة، وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة مع بداية ساعات الصباح الأولي، لطيف نهارا على محافظة القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وتسجل درجات الحرارة بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17