سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العربية والمصرية

حافظ الريال السعودي على استقراره فى جميع البنوك المصرية مقابل الجنية المصري اليوم، بين عمليات البيع والشراء، وسط ترقب من جانب المقبلين على أداء العمرة، لاختيار أفضل وقت للشراء.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

تستعرض «الوطن» ضمن متابعاتها الاقتصادية، أسعار العملات في البنوك العربية والمصرية والأجنبية، منها سعر العملة السعودية المتمثلة في الريال اليوم، مقابل الجنيه المصري، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر صرف الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.59 جنيه، وفي بنك الإسكندرية نحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنكي مصر والأهلي

صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم 6.35 جنيه للشراء، و6.6 جنيه للبيع، والبنك الاهلي 6.35 جنيه للشراء، و6.6 جنيه للبيع، و بنك قناة السويس نحو 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه.

سعر الريال السعودي في cib

سجل الريال السعودي في بنك cib نحو 6.54 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه، وبالبنك المركزي استقر سعر الريال عند 6.56 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه، وسعر داخل بنك الاسكندرية بنحو 6.55 جنيه للشراء، وللبيع 6.58 جنيه