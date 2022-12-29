وزير خارجية روسيا: تصريحات بايدن حول الأزمة الأوكرانية غير منطقية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أوكرانيا غير منطقية.

منع الحرب العالمية الثالثة

وأضاف لافروف في بيان للخارجية الروسية: «يستمر الرئيس بايدن في القول إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمان النصر لمنع الحرب العالمية الثالثة، لقد قال ذلك منذ فترة قصيرة، لا أفهم تماما منطقه لأنه يقول أيضا إننا لن نقاتل ضد روسيا بشكل مباشر لأن ذلك سيعني الحرب العالمية الثالثة، وبعد ذلك قال إنه من أجل منعها، تحتاج أوكرانيا لضمان النصر»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الخميس.

لافروف: ليست لدينا قنوات للحوار

وتابع: «ليست لدينا قنوات للحوار، يقول الجيش الأمريكي إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي يتحدث مع رئيس الأركان العامة الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف من حين لآخر، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تواصل مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أكثر من مرة خلال هذه الفترة.. إنه شيء جيد ومفيد لكن الأمر يتعلق بالحاجة إلى توخي الحذر».

وصرح لافروف، أمس الأربعاء، بأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، أعلنوا الحرب على روسيا منذ فترة طويلة، وعلى الأخص بعد انقلاب 2014 في أوكرانيا.