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لافروف: الوشم الموجود على جسم الجنود الأوكرانيين يعود إلى هتلر والنازية

كتب:

شريف سليمان
05:44 م | الأحد 24 يوليو 2022
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن بلاده اكتشفت عشرات المعامل التي يتم اكتشاف الأبحاث والأنشطة البيولوجية بها، إذ إنها لم تكن تجارب علمية فقط، ولكن كان هدفها تصنيع أسلحة بيولوجية.

لافروف: مصرون على الشفافية في كل ما تقوم به أمريكا 

وأضاف لافروف، في كلمته أمام جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين: «مصرون على الشفافية في كل شيء تقوم به أمريكا وحلفاؤها في مجال الأنشطة البيولوجية العسكرية لأن لديها المئات من المعامل في كل دول العالم بما في ذلك آسيا وأمريكا الجنوبية وهذا تطور خطير للغاية».

الترويج للنازية 

وتابع: «الجنود الأوكرانيون لديهم وشم به علامات ترجع إلى هتلر والنازية الجديدة والمقر الذي أخذته قواتنا بعد فرار القوات الأوكرانية منه وجدناه ممتلئًا بمواد تروج للنازية، لذا هذا التثقيف للمواطنين والعامة بشأن النازية أمر متأصل في الحياة اليومية الأوكرانية والشعب الأوكراني يستحق أكثر من ذلك».

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