مطروح تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول: دعم فني لطلاب ثانوي

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعاً مع موجهي عموم المواد الدراسية ومسؤولي التطوير التكنولوجي والتعليم الثانوي والمطبعة السرية بمقر ديوان عام المديرية، لمناقشة جميع الاستعدادات قبل انطلاق الامتحانات لصفوف النقل في 9 يناير المقبل، وذلك بتجهيز اللجان في جميع الإدارات التعليمية الثمانية.

استعدادات لامتحانات الثانوي

وتناول الاجتماع، اليوم الخميس، استعراض الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي إلكترونيا وورقيا، ومناقشة الأطر والآليات التي وضعتها الوزارة بشأن تلك الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة إسماعيل جاتو، في بيان، على سرعة انتهاء موجهي عموم المواد الدراسية من تسليم الامتحانات الإلكترونية لمركز التطوير التكنولوجي، تمهيداً لرفعها على منصة الامتحانات، وأيضاً تسليم الامتحانات الورقية والأسئلة المقالية وورقة المفاهيم للمطبعة السرية، مع الالتزام بمواصفات ورقة الامتحانات التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

امتحانات إلكترونية وورقية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على أن يكون امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا مطابقاً للامتحان الورقي الذي يؤدي طلاب المنازل أو الطلاب غير المستلمين للتابلت الاختبار فيه.

ووجه إلي الحضور أن يكون فريق مركز التطوير التكنولوجي متواجد على مدار وقت الامتحان في جميع المدارس الثانوية لتقديم كل سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب، لضمان تذليل أي عقبات خلال أداء الامتحان الالكتروني.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن هناك متابعة جادة خلال الأيام القليلة المقبلة من قيادات المديرية لجميع مراحل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وحتى الانتهاء من كل مراحلها.