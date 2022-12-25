جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية الأزهرية بالسويس

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية ، قطاع المعاهد الأزهرية، الإدارة المركزية للامتحانات جدول ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية التي تنطلق في الساعة التاسعة صباح يوم السبت 14 يناير 2023.

جدول امتحانات الأزهر بالسويس

وتضمن البيان الصدر عن المنطقة الأزهرية بالسويس أن جدول الشهادة الإعدادية الأزهرية على النحو التالي:

السبت 14 يناير : الفترة الأولى مادة الفقة زمن اللجنة ساعة ونصف، الفترة الثانية اللغة العربية ورقة أولى فى النحو والصرف وزمن اللجنة ساعة ونصف.

الأحد 15 يناير: أصول الدين ورقة أولى في التفسير والحديث زمن اللجنة ساعة ونصف، مادة العلوم زمن اللجنة ساعة ونصف.

الإثنين 16 يناير: اللغة العربية ورقة ثانية فى النصوص والمطالعة وفنون الكتابة زمن اللجنة ساعتين ، الهندسة زمن اللجنة ساعة ونصف.

الثلاثاء 17 يناير: أصول الدين الورقة الثانية فى التوحيد والسيرة زمن اللجنة ساعة ونصف، الدراسات الإجتماعية زمن اللجنة ساعة ونصف.

الأربعاء 18 يناير: حفظ القرءان الكريم وتجويده زمن اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية التربية والفنية زمن الللجنة ساعة، والفترة الثالثة الحاسب الآلى زمن اللجنة ساعة ونصف.

الخميس 18 يناير: الثقافة الإسلامية زمن اللجنة ساعة ونصف، الجبر زمن اللجنة ساعة ونصف.

السبت 21 يناير: اللغة الأجنبية زمن اللجنة ساعتين، المستوى الرفيع زمن اللجنة ساعتين.

حفظ القرآن الكريم

وأشارت المنطقة في بيانها إلى أن امتحان المبصرين شفوياً في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص فيما يمتحن الطلبة المكفوفون شفوياً في جميع المواد المقررة عليهم وأن امتحان الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط.