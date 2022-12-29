استقرار حالة الطقس في الغربية والعظمى تسجل 22 مئوية

تشهد مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، اليوم الخميس، حالة من استقرار الأحوال الجوية، حيث تسطع أشعة الشمس صباحا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 22 مئوية والصغرى 10 درجات.

إجازة الأسبوع واحتفالات رأس السنة

وقال إبراهيم عبد العزيز، موظف، إن المحافظة تشهد حالة من استقرار الأحوال الجوية اليوم، وسطوع الشمس ودفء الجو، ما شجع المواطنين على الخروج من المنزل دون اصطحاب الملابس الثقيلة مثل الجاكت وغيرها التي كانت تلازم المواطنين الذين يخرجون من منازلهم مبكرا، سواء موظفين أو طلاب، بسبب سوء الأحوال الجوية مطلع الأسبوع الجاري.

وذكر لـ«الوطن»، أن تحسن الأحوال الجوية يشجع الأسر والعائلات على الخروج وقضاء العطلة الأسبوعية، والتي تواكب أيضا احتفالات رأس السنة، وذلك عكس الأيام الماضية، حيث فضلت الأسر التواجد في المنزل وعدم الخروج في المساء بسبب ما تعرضت له البلاد من سوء الأحوال الجوية.

حالة الطوارئ

من جانبها تواصل الجهات الحكومية والمديريات المعنية في محافظة الغربية، رفع حالة الطوارئ، ضمن استعدادات المحافظة إلى فصل الشتاء، من عمل غرفة عمليات على مدار الساعة، وانتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة، والأماكن المحددة مسبقاً بأنها اماكن تشهد تراكمات وتجمعات مياه الأمطار.