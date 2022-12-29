قناة القاهرة الإخبارية تبرز تقرير «الوطن» عن إنشاء أكبر مشروع بترولي

استعرض برنامج "صباح جديد"، على قناة القاهرة الإخبارية، تقرير "الوطن"، عن إنشاء أكبر مشروع بترولي في أسيوط، والذي يوفر 65% من احتياجات الصعيد.

وشهد وزير البترول طارق الملا، بدء تنفيذ أكبر مشروع بترولي في أسيوط، بتكلفة 2.9 مليار دولار بعد إتمام حزمة تمويلية لصالح شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، المملوكة لوزارة البترول، بعد قيام البنك الأهلي المصري كمستشار مالي بتمويل إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط.

وانتهى البنك الأهلي المصري، من ترتيب تمويل مشروع تكرير البترول، بتكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار، في صعيد مصر، وذلك بغرض توفير احتياجات الصعيد، بنسبة تتراوح بين 60 و65% من المنتجات البترولية.