قناة القاهرة الإخبارية: ضحايا العاصفة الأمريكية وثّقوا لحظاتهم الأخيرة بالفيديو

روى ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، بعض المواقف الإنسانية المؤثرة التي وقعت بسبب العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن بعض المتوفين جراء البرد والجليد صوروا لحظاتهم الأخيرة ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحكومة الأمريكية اكتفت برفع حالة الطوارئ

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي أحمد بيشتو في فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول العظمى لا تستطيع أن تقف أمام الطبيعة مشيرًا إلى أن العاصفة الثلجية جاءت قوية والرياح كانت سريعة جدًا في الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تفعل شيء سوى رفع حالة الطوارئ.

عمدة نيويورك أعلن فتح 70 % من الطرق

وأكد ان السلطات الأمريكية بعدما رفعت حالة الطوارئ دفعت بالمعدات والعربات الكاسحةللشوارع لافتًا إلى أن عمدة نيويورك أعلن فتح 70 % من الطرق.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الأمريكية أعلنت أن الحياة قد تعود لطبيعتها في غضون أسبوعين كما كانت في مدينة بافلو الأمريكية.