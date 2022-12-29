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مراسلة قناة القاهرة الإخبارية تكشف أبرز اهتمامات التونسيين: الفقر المائي

كتب:

هانى حسن
10:40 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
نسرين رمضاني مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس

نسرين رمضاني مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إنّ ملف تصنيف تونس تحت خط الفقر المائي، من أهم المواضيع التي تصدرت عناوين الصحف، صباح اليوم الخميس.

وأضافت رمضاني، خلال ظهورها عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا التصنيف جاء بناء على سنوات الجفاف التي شهدتها تونس، والتي كانت بسبب التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أنّ موضوع الهجرة غير النظامية، من الموضوعات التي تصدرت الصحف اليوم، إذ سلطت جريدة «الشروق» التونسية، على الموضوع قائلة إن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، تجاوز الـ 16 ألف مهاجر.

واستكملت أنّ الميزانية التي اعتمدت لعام 2023، أيضا كان لها نصيب في الصحف التونسية، خاصة في ظل ردود الفعل الواسعة على الأمر بين أفراد الشعب التونسي.

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بقلم هانى حسن