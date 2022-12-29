«الأرصاد»: استمرار تراجع درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الشتوية المستقرة مستمرة على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤثر بشكل كبير على المناطق الساحلية، خاصة الموجودة غرب البلاد».

فرص الأمطار تختلف من منطقة لأخرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد فرصا لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وفرص الأمطار ستختلف من منطقة لأخرى، لكن في مجملها خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن وعلى فترات متقطعة من اليوم.

استقرار في الحالة الجوية

وأشارت، إلى أن باقي مناطق الجمهورية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، كما أنّ الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير وبخاصة في فصل الشتاء وفي فترات الليل المتأخر والصباح الباكر هي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فضلا عن الشبورة المائية التي تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية بالطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء حيث يتكون عليها شبورة مائية قد تكون كثيفة في بعض الأماكن.