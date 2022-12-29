القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي الليلة

مباراة مهمة تجمع فريقي الزمالك والإسماعيلي، الليلة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، حيث يسعى كل فريق للفوز والحصول على النقاط الثلاث لتغيير ترتيبه في جدول الدوري، وتنقل شبكة أون تايم سبورت، مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم، إذ إنّها صاحبة الحقوق الحصرية للدوري المصري ومباريات الكأس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل قناة أون تايم سبورت في تمام السابعة مساء اليوم، اللقاء المرتقب بين فريق نادي الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري العام برصيد 21 نقطة، وفريق نادي الإسماعيلي الموجود بالمركز 18 برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تقام المبارة على أرض ستاد القاهرة، حيث وقّع اختيار لجنة الحكام على حكم الساحة محمود البنا لإدارة اللقاء، ومحمد عادل، حكم للفار.

ترتيب فرق الدوري المصري

ومع اقتراب الأسبوع العاشر من الدوري المصري على نهايته، جاء جدول ترتيب فرق الدوري حتى الآن، كما يلي.

1- الأهلي 24 نقطة.

2- فيوتشر 22 نقطة.

3- الزمالك 21 نقطة.

4- بيراميدز 20 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

6- غزل المحلة 17 نقطة.

7- المقاولون العرب 12 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة.

9- طلائع الجيش 12 نقاط.

10- المصري 11 نقاط.

11- أسوان 9 نقاط.

12- فاركو 9 نقاط.

13- سموحة 8 نقاط.

14- الداخلية 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط.

16- حرس الحدود 7 نقاط.

17- البنك الأهلي 6 نقاط.

18- الإسماعيلي 6 نقاط.