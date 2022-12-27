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مواعيد مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز.. بيراميدز والاتحاد

كتب:

انتصار الغيطانى
12:10 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
مواعيد مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز

مواعيد مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز

تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز 2022 - 2023؛ إذ تقام مواجهة واحدة تجمع بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري.

مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2023

- بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 5 مساءً.

ومن المقرر أن تقام المبارة على ستاد الدفاع الجوي.

مباريات غدا الأربعاء 28 -12-2022

- إنبي يواجه الداخلية: في تمام الساعة 2.45 عصر، ومن المقرر أن تقام المبارة  على ملعب بتروسبورت.

- طلائع الجيش ضد حرس الحدود: في تمام 5 مساءً، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

- فاركو ضد فيوتشر: في تمام الساعة 5 مساءً، على أرض ستاد الإسكندرية.

- سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات الخميس 29 -12-2022

- المصري البورسعيدي ضد أسوان: في تمام الساعة 5 مساءً، على ستاد السويس الجديد.

- مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات الجمعة 30 -12-2022

- سموحة ضد غزل المحلة: في تمام الساعة 5 مساءً، على ستاد الإسكندرية.

- البنك الأهلي ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري

هذا وقد جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الأسبوع التاسع كالتالي:

1- الأهلي برصيد 23 نقطة.

2-  الزمالك برصيد 21 نقطة.

3- فيوتشر برصيد 19 نقطة.

4-  الاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة.

5- بيراميدز، برصيد 17 نقطة.

6-  غزل المحلة، برصيد 17 نقطة.

7-  المقاولون العرب، برصيد 12 نقطة.

8-  سيراميكا كليوباترا، برصيد 11 نقطة.

9-  المصري البورسعيدي، برصيد 11 نقطة.

10- طلائع الجيش، برصيد 11 نقطة.

11-  أسوان، برصيد 9 نقاط.

12-  فاركو، برصيد 8 نقاط.

13- سموحة، برصيد 8 نقاط.

14-  الداخلية، برصيد 7 نقاط.

15-  الإسماعيلي، برصيد 6 نقاط.

16- البنك الأهلي، برصيد 6 نقاط.

17-  إنبي، برصيد 6 نقاط.

18-  حرس الحدود، برصيد 6 نقاط.

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