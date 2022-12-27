مواعيد مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز.. بيراميدز والاتحاد
كتب:
انتصار الغيطانى
12:10 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
مواعيد مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز
تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز 2022 - 2023؛ إذ تقام مواجهة واحدة تجمع بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري.
مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2023
- بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 5 مساءً.
ومن المقرر أن تقام المبارة على ستاد الدفاع الجوي.
مباريات غدا الأربعاء 28 -12-2022
- إنبي يواجه الداخلية: في تمام الساعة 2.45 عصر، ومن المقرر أن تقام المبارة على ملعب بتروسبورت.
- طلائع الجيش ضد حرس الحدود: في تمام 5 مساءً، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.
- فاركو ضد فيوتشر: في تمام الساعة 5 مساءً، على أرض ستاد الإسكندرية.
- سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.
مباريات الخميس 29 -12-2022
- المصري البورسعيدي ضد أسوان: في تمام الساعة 5 مساءً، على ستاد السويس الجديد.
- مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.
مباريات الجمعة 30 -12-2022
- سموحة ضد غزل المحلة: في تمام الساعة 5 مساءً، على ستاد الإسكندرية.
- البنك الأهلي ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.
جدول ترتيب الدوري المصري
هذا وقد جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الأسبوع التاسع كالتالي:
1- الأهلي برصيد 23 نقطة.
2- الزمالك برصيد 21 نقطة.
3- فيوتشر برصيد 19 نقطة.
4- الاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة.
5- بيراميدز، برصيد 17 نقطة.
6- غزل المحلة، برصيد 17 نقطة.
7- المقاولون العرب، برصيد 12 نقطة.
8- سيراميكا كليوباترا، برصيد 11 نقطة.
9- المصري البورسعيدي، برصيد 11 نقطة.
10- طلائع الجيش، برصيد 11 نقطة.
11- أسوان، برصيد 9 نقاط.
12- فاركو، برصيد 8 نقاط.
13- سموحة، برصيد 8 نقاط.
14- الداخلية، برصيد 7 نقاط.
15- الإسماعيلي، برصيد 6 نقاط.
16- البنك الأهلي، برصيد 6 نقاط.
17- إنبي، برصيد 6 نقاط.
18- حرس الحدود، برصيد 6 نقاط.