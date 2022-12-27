مواعيد مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز.. بيراميدز والاتحاد

تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز 2022 - 2023؛ إذ تقام مواجهة واحدة تجمع بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري.

مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2023

- بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري: في تمام الساعة 5 مساءً.

ومن المقرر أن تقام المبارة على ستاد الدفاع الجوي.

مباريات غدا الأربعاء 28 -12-2022

- إنبي يواجه الداخلية: في تمام الساعة 2.45 عصر، ومن المقرر أن تقام المبارة على ملعب بتروسبورت.

- طلائع الجيش ضد حرس الحدود: في تمام 5 مساءً، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

- فاركو ضد فيوتشر: في تمام الساعة 5 مساءً، على أرض ستاد الإسكندرية.

- سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات الخميس 29 -12-2022

- المصري البورسعيدي ضد أسوان: في تمام الساعة 5 مساءً، على ستاد السويس الجديد.

- مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات الجمعة 30 -12-2022

- سموحة ضد غزل المحلة: في تمام الساعة 5 مساءً، على ستاد الإسكندرية.

- البنك الأهلي ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة 7 مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري

هذا وقد جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الأسبوع التاسع كالتالي:

1- الأهلي برصيد 23 نقطة.

2- الزمالك برصيد 21 نقطة.

3- فيوتشر برصيد 19 نقطة.

4- الاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة.

5- بيراميدز، برصيد 17 نقطة.

6- غزل المحلة، برصيد 17 نقطة.

7- المقاولون العرب، برصيد 12 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا، برصيد 11 نقطة.

9- المصري البورسعيدي، برصيد 11 نقطة.

10- طلائع الجيش، برصيد 11 نقطة.

11- أسوان، برصيد 9 نقاط.

12- فاركو، برصيد 8 نقاط.

13- سموحة، برصيد 8 نقاط.

14- الداخلية، برصيد 7 نقاط.

15- الإسماعيلي، برصيد 6 نقاط.

16- البنك الأهلي، برصيد 6 نقاط.

17- إنبي، برصيد 6 نقاط.

18- حرس الحدود، برصيد 6 نقاط.