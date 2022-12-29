وزير البترول يدشن غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة التكرير والتصنيع

دشّن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافي التكرير المصرية في مقر الهيئة المصرية العامة للبترول، في إطار برامج عمل الوزارة نحو التوسع في مشروعات التحول الرقمي بجميع شركات القطاع.

وأكد الملا، أنّ قطاع البترول مستمر في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كل الأنشطة البترولية الحيوية في إطار برنامج تطوير وتحديث القطاع، تماشيًا مع خطط الدولة المستهدفة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات كأحد الأهداف الرئيسية التى تشملها استراتيجية ورؤية «مصر 2030»، منوهًا بأهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب، خاصة في مجال التكرير الذي يُعد الركيزة الأساسية في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية.

المهندس طارق الملا يتابع سير العمل فى غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية

وأضاف الملا أنّ هذه الغرفة تعد نواة التحول الرقمى فى مجال تكرير وتصنيع البترول، حيث تعمل على ربط كل الأنظمة والبرامج معاً للحصول على نظام واحد متكامل ومترابط، مما يؤدى إلى تدقيق البيانات وتوافر المعلومات اللحظية لتساعد الإدارات المسؤولة عن منظومة التكرير فى سرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب، ووجه الملا بالإسراع فى تنفيذ كافة مراحل المشروع والاستعانة بالكوادر الشابة المدربة التى تُعد ذخيرة المستقبل لمثل هذه المشروعات.

وطالب بالمراجعة الدورية لكل مرحلة من تنفيذ المشروع والإعلان عن القيمة المضافة والإنجاز والوفر الذي تحقق؛ لتكون محفزا لتطور واستكمال باقي مراحل المشروع.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول آلية عمل الغرفة، حيث تتكون من مجموعة من شاشات العرض الكبيرة المتصلة معًا؛ لتشكل عرضا بانوراميًا لمتابعة كل عمليات مصافي التكرير، وتحليل البيانات وإصدار التقارير، ويقوم بتشغيل الغرفة مجموعة من الشباب المتخصص في الرقمنة وصناعة التكرير وتصنيع البترول لممارسة مهامهم اليومية، والتي تتمثل في إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية LP وهي منوطة بربط مصافي التكرير معا؛ لتكوين نموذج خاص بهيئة البترول يشمل الشركات والخطوط وأساليب نقل الخام المتاح سواء المنتج محلياً أو المستورد والمنتجات البترولية وكميات الاستهلاك المطلوبة لكل منتج، وذلك بهدف اعداد الخطط المناسبة للعملية التشغيلية وفقاً لبرنامج زمنى محدد، وكذلك متابعة وتشغيل منطقة مستودعات مصافي التكرير، إضافة إلى متابعة إدارة نظام المعامل الكيماوية بمصافي التكرير وشركات انابيب البترول ومصر والتعاون للبترول.

كما تابع المهندس طارق الملا سير العمل فى غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع واماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي، والتي ساهمت بفعالية في تدقيق البيانات ومنع التهريب والتلاعب فى الكميات خارج نطاق المنظومة، وتابع عرضا عمليا لحركة إحدى سيارات نقل المنتجات البترولية بمحافظة السويس بالكميات المحملة وخط سيرها من المستودع حتى تفريغ حمولتها بإحدى محطات الوقود من خلال أجهزة "GPS".

رافق الوزير خلال تدشين الغرفة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والكيميائى محمد على نائب رئيس الهيئة للتكرير والتوزيع والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع.