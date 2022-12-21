أسعار السمك اليوم.. يبدأ من 10 جنيهات في الأسواق

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور عن أسعار السمك اليوم، ومنها البلطي والفلية والكابوريا والجمبري، وُتعد الأسماك من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لجسم الإنسان، ومطلب غذائي ضروري لكثير من المواطنين، حيث تدخل ضمن الأكلات المصرية الشهية، وترصد الوطن في التقرير التالي أسعار السمك اليوم الأربعاء في مصر.

أسعار السمك اليوم الأربعاء في مصر

وجاءت أسعار السمك اليوم وفقا لموقع سوق العبور كما يلي.

- تراوح سعر المكرونة السويسي بين 64 إلى 104 جنيهات.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القرش من 30 إلى 50 جنيها.

- تراوح سعر سمك الحدادي بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا من 24 إلى 84 جنيها.

- تراوح سعر البرانيس الإسكندراني من 64 إلى 104 جنيهات.

- تراوح سعر سمك موسى من 170 إلى 250 جنيها.

- تراوح سعر سبيط كاليماري سابيا سعره من 110 إلى 220 جنيها.

أسعار السمك اليوم.. الجمبري والسردين

- تراوح سعر الجمبري الجامبو بين 380 إلى 440 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 1 بين 260 إلى 360 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 2 بين 170 إلى 250 جنيها.

- تراوح سعر البوري 1 بين 64 إلى 84 جنيها.

- تراوح سعر البوري 2 بين 40 إلى 58 جنيها.

- تراوح سعر السردين بين 34 إلى 62 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 1 بين 52 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 2 بسعر بين 37 إلى 49 جنيها.

- تراوح سعر البربون بين 59 إلى 67 جنيها.

أسعار السمك السردين اليوم في مصر

- تراوح سعر السردين بين 34 إلى 62 جنيها.

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 إلى 40 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 1 بين 39 إلى 43 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 2 بين 27 إلى 35 جنيها.

- تراوح سعر فيليه البلطي بين 30 إلى 160 جنيها.

- تراوح سعر قشر البياض يبن 60 إلى 100 جنيهات.

- تراوح سعر البياض الأملس البلدي بين 60 إلى 100 جنيه.