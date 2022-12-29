وزيرة الهجرة تعلن تفاصيل جديدة ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل جديدة حول تخفيضات مبادرة سيارات المصريين بالخارج، في إطار استجابة الحكومة لمطالبهم، وإمكانية الشراء من المناطق الحرة.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال فيديو لها نشرته عبر الصحة الرسمية لوزارة الهجرة، أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج بتيسير الإجراءات، وإلغاء جميع التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.

كما تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بالتهنئة للمصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، كما أوضحت تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين بالخارج لجلب سياراتهم، من خلال إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد على 3 آلاف جنيه.

وتجاوبت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع عدد من الأسئلة التي وردت لها حول قانون الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين بالخارج.

وطرح المصريون بالخارج؛ عدد من الأسئلة حول قانون الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين بالحارج من بينها حول إمكانية الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة نقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركة أو منشأة تجارية؟.

وردت الوزيرة وقالت لا يجوز والاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري.