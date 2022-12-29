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السكة الحديد تعلن موقف التأخيرات المتوقعة اليوم: تصل إلى 90 دقيقة

كتب:

محمد سامي
10:40 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
أحد قطارات السكة الحديد

أحد قطارات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف تأخيرات وتهديات القطارات اليوم، على الخطين البحري والقبلي، لتنفيذ مشروعات تجديد منظومة السكة الحديد، من خلال تجديد مزلقانات، وأنظمة إشارات، ووحدات تحكم مركزية، ورفع وتحسين كفاءة المحطات، بمقصد توفير سُبل السلامة لتفادي إزهاق الأرواح، والحد من الحوادث.

التأخيرات المتوقعة اليوم لحركة القطارات

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية، تأخيرات تصل إلى 30 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / أسيوط، تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة.

ثالثًا: خط أسيوط / أسوان، تأخيرات تصل إلى 60 دقيقة.

رابعًا: خط بنها / بورسعيد، تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة.

خامسًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، تأخيرات تصل إلى 45 دقيقة.

سادسًا: خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق / المنصورة، تأخيرات تصل إلى 45 دقيقة.

وتعتذر هيئة السكة الحديد، لمستقلي القطارات على الوجهين القبلي والبحري، عن تأخيرات القطارات والتهديات في بعض الأماكن التي بها مواقف مشروعات أعمال جار تنفيذها، سواء من تنفيذ أنفاق أو كباري علوية، وتحديث مزلقانات وأشرطة قضبان، ونظم إشارة، كما أنّ الهيئة القومية للسكة الحديد تهيب مستقلي القطارات على اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة التي تتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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«السكة الحديد» تعلن التأخيرات والتهديات المتوقعة اليوم للقطارات
بقلم محمد سامي