مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره من ممر غير شرعي في بني سويف

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، منذ قليل، إثر تصادم قطار به قرب مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، خلال عبوره من مكان غير شرعي، ونُقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شخص صدمه قطار

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف العاصمة، وتم توجيه سيارة إسعاف إلي موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

ووجه مدير الأمن بسرعة التعرف على هوية الشخص المتوفى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة لشخص في بداية العقد الرابع من العمر مجهولة الاسم والعنوان إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى إيداعها داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتعرف على هويتها.

وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتعرف على هويتها وانتداب مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة.