«التنمية المحلية»: 200 مليون جنيه تكلفة زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة مخططة على مدار 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022-2023، وسيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، حيث ستشرف الوزارة على زراعة 80 مليون شجرة، والبقية متروكة لوزارتي الإسكان والبيئة.

ما تم تنفيذه خلال 5 شهور

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «خلال الـ 5 أشهر من العام المالي الحالي نفذنا على مستوى المحافظات المصرية حوالي 3 ملايين و173 ألف شجرة من إجمالي المستهدف في 9900 موقع على مستوى 27 محافظة مصرية بتكلفة 200 مليون جنيه على مساحة 6 آلاف و600 فدان حتى تكون حدائق مركزية ومحاور وغابات شجرية تعتمد بشكل رئيس على مياه الصرف المعالج».

وتابع، أنه تم زرع مليون و173 ألف شجرة في القاهرة و270 ألف شجرة في الجيزة و93 ألف شجرة في الشرقية و90 ألف شجرة في كل من الدقهلية والوادي الجديد و72 ألف شجرة في الإسماعيلية، وهكذا في بقية محافظات الجمهورية وصولا إلى مطروح وشمال سيناء وبورسعيد وسوهاج والبحر الأحمر بواقع 23 ألف و400 شجرة.

الربط مع المحافظات

وأشار، إلى أن الوزارة وردت خلال الأيام الماضية حوالي 473 ألف شجرة جاري زراعتها، كما يتم الربط مع المحافظات لإعداد تقارير دورية للعرض على رئيس الوزراء ومن ثم القيادة السياسية، لأن المتابعة في هذا الملف تكون يومية لزيادة نوعية الرقعة الخضراء على مستوى المحافظات المصرية.