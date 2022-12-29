«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول «العدالة الثقافية وآليات تعزيزها»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ورشة عمل بشأن «العدالة الثقافية وآليات تعزيزها»، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، مناقشة عدة محاور، منها مفهوم العدالة الثقافية وأهميته في تحقيق أهداف التنمية، بجانب التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الثقافية وما هى الفرص للإسراع في تحقيق العدالة الثقافية، فضلا عن آليات وأدوات تنفيذ العدالة الثقافية.

ويدير ورشة العمل، كل من هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان طلعت، عضو التنسيقية.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأربعاء، ورشة عمل حول التعاونيات وآليات تعزيز دورها، وتناولت عدة محاور، منها تقدير موقف التحديات التي تواجه التعاونيات وفرص العمل بها، فضلا عن سبل وآليات تعزيز دور التعاونيات بهدف الخروج بعدد من التوصيات لفعيل وتعزيز دورها.