لأول مرة بالمحليات.. دورة تدريبية على ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع الـ 21 لمركز تدريب سقارة يشهد نشاطاً مكثفاً في تنفيذ دورات هامة وفعالة في الارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية، حيث ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة وهو الذراع التدريبي للوزارة خلال الأسبوع المقبل 6 دورات تدريبية يستفيد منها 201 متدرباً من جميع المحافظات، مشيراً الى أن الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الاسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن دورة جديدة تنفذ لأول مرة عن ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية، يستفيد منها 28 متدرباً موضحاً أن التركيز على التعريف والتشجيع لريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات الدولة التي تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل، والقضاء على البطالة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة ليكون الاقتصاد المصري اقتصادا متنوعاً واعدا وآمنا وجاذبا للاستثمار.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الاهتمام بالموضوعات التي ستتناولها الدورة بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة لجذب الشباب في المحافظات في مجال ريادة الأعمال وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة وتطوير القائم منها بما يضمن استمراريتها وابتكار خطط جديدة تضمن تميزها عن المشروعات المنافسة.

ولفت إلى التركيز على المفاهيم والاساسيات المتعلقة بريادة الأعمال، وأبرز ملامحها ومميزاتها وخصائصها ومستجداتها في القرن 21، وعلاقتها بالاقتصاد والإنتاج والتنمية، ومن هو رائد الأعمال والتحديات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها والسمات الشخصية له، وتنمية القدرات والسمات الشخصية له ، كما سيتم استعراض قصص لأشهر رواد الأعمال ، ومراحل بناء المشاريع الريادية ، وطريقة طرح وتقييم أفكار المشاريع وقابليتها للاستثمار وتطويرها وكيفية تصميم نموذج العمل التجاري والتخطيط الجيد بعد ذلك إضافة تمويل الشركات الناشئة ومعرفة الأسباب وراء حاجة الشركات للتمويل وأنواعه ومصادره.

مشروعات صغيرة

وفي نفس السياق.. وفي ضوء جهود الوزارة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال برنامج «مشروعك»، الذي تنفذه الوزارة في جميع المحافظات، لفت اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة خاصة للشباب والمرأة من خلال ذراعها التمويلي مشروعك ، وتسخر كافة الإمكانات لرفع الوعى ومهارات وقدرات القائمين على إدارة «مشروعك»، بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض مشيراً الى أن الاسبوع الـ21 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة مشروعك يستفيد منها 28 متدرباً .

برنامج مشروعك

وقال وزير التمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم منذ انطلاقه وحتي الآن في تنفيذ أكثر من 198,8 ألف مشروع، بقروض 25,2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1,9 مليون فرصة عمل، مؤكداً أنه يولي اهتماماً كبيراً بدعم تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المحافظات، بدءا من القرى والنجوع وحتي الأحياء والمراكز والمدن لتحويل القرية المصرية الى منتجة ، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب .

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الاسبوع الـ 21 يشهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسي عن إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول لمديري ومسئولي التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية لفرق التنمية العمرانية على مستوى المحافظات، وينفذهما برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي، ويستفيد منهما 50 متدرباً وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على المحافظات