«التنمية المحلية»: نستهدف تدريب 19 ألف موظف قبل يونيو 2023

يشهد مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال الأسبوع الجارى لرفع كفاءة مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة وغيرهم من العاملين في الوحدات المحلية على مستوى جميع المحافظات؛ بهدف الإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.

تأتي هذه الدورات في إطار التكليف الرئاسي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة أدائها وضمان نجاحها بأعلى جودة ونيل رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تنفيذ خطة تدريب لباقي عناصر المنظومة داخل المحليات بالمحافظات ليصل إجمالي المستهدف بالتدريب 19 ألف موظف، بالأحياء والمدن والوحدات القروية قبل يونيو 2023، لضمان رفع الكفاءة والتدريب على المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي المنفذ بمركز سقارة، يتضمن دورات تدريبية نظرية وعملية على المنظومة الإلكترونية، موضحاً أنه سيتم تنفيذ دورتين أسبوعيا، بإجمالي 24 ساعة تدريب لكل دورة تدريبية، ويستفيد من الدورات متدربين من جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة تأهيل كوادر المحليات لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على إحداث النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة على مستوى المراكز، والقرى، والتكامل نحو تحقيق هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية لتوفير «حياة كريمة» وخدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة.

برامج التنمية المحلية

ومن المقرر تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 206 متدربين من جميع المحافظات في مركز سقارة خلال الأسبوع التدريبي العشرين من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يستمر المركز فى تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الادارة المحلية، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، ليستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم على التخطيط المحلي المتكامل، لمديرى التخطيط بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، عن آليات اختيار المشروعات المنفذة والمتابعة لها، وبرامج التنمية المحلية، والتخطيط البرامجي، ويستفيد من التدريب 26 من مديري ومسؤولى التخطيط بالمحافظتين.

إعداد الخطة الاستراتيجية

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية تركز على الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلي، وإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظات وتحليل الوضع الراهن، وتحديد الرؤية المستقبلية ومتطلباتها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وأهم البرامج التنفيذية، وآليات التنفيذ، و إعداد مؤشرات قياس الأداء، كما يركز البرنامج التدريبى أيضًا على منظومة التخطيط المحلي المطورة، وما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

تدريب الكوادر المحلية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.