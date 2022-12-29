«الغرف السياحية» لـ قناة القاهرة الإخبارية: استعدادات خاصة لاستقبال موسم الشتاء

تزيّنت الميادين والمطارات المصرية بأنوار وأشجار عيد الميلاد لاستقبال المسافرين والسياح القادمين إلى مصر، مع مطلع العام الجديد في جميع أرجاء المحروسة.

وقال حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية لـ « قناة القاهرة الإخبارية» إن ميادين المحافظات السياحية والفنادق والمطاعم استعدت لقدوم وفود السياحة الأجنبية والعربية لقضاء الساعات الأولى من العام الجديد في أرض مصر

ذكر أن وزارة السياحة المصرية بمساهمة مع رجال الأعمال تشاركوا في تهيئة أجواء ميادين المدن السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بأجواء الكريسماس بإنارة الشوارع والميادين بشكل احتفالي يبعث عل البهجة في نفوس السائحين.

زيادة نسبة الإشغالات

أشار إلى أن نسبة الانشغالات بالتزامن مع أعياد الميلاد، وصلت إلى نحو 80% في فنادق محافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ، كما تخطت نسبة الحجوزات في المراكب السياحية إلى 90% المتوجهة إلى الأقصر وأسوان في الأيام الماضية التي تستمر حتى نهاية الشتاء، لافتًا إلى أن الألمان والإسبان من أكثر جنسيات الدول الأوروبية مجيئًا لمصر لقضاء شهور الشتاء في محافظتي الأقصر وأسوان.

أرجع هزاع زيادة الإقبال على زيارة مصر في الفترة الأخيرة إلى جهود هيئة التنشيط السياحي التي اهتمت بجعل مصر على قائمة الوجهات السياحية المهمة في جميع دول العالم، إذ حضرت وفود من أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ودول الخليج.

دورات تدريبية للعاملين في السياحة

تابع عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية أن العاملين في قطاع السياحة حصلوا على دورات تدريبية في كيفية التعامل مع السائح لها أثر كبير في تفادي بعض المواقف السلبية التي يتعرض لها السائح، نتيجة سوء فهم أو عدم التواصل معه بشكل سليم.