الأحد المقبل.. بدء صرف معاشات شهر يناير 2023

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر يناير 2023، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مستحق للمعاش بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 أول يوم في العام الجديد، إذ يمكن للمواطنين الصرف من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أن الحد الأدنى لمعاش الموظف الذي أنهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه اعتباراً من أول يناير2023 الموافق الأحد سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية

وأكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3 آلاف، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة مثل عمال البناء والمحاجر، المقاولات والتشييد، الصيادين ، الملاحات، عمال المخابز البلدية ، وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها ، أو تحديد دخل شهري لها، لافتا إلى أن القانون قرر اشراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.