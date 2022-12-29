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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم وفى وقت لاحق ورد له إتصال تليفونى ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 مفاتيح مصطنعة – 3 هواتف محمولة - سيارة ملك أحد المتهمين "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - السيارة المستولى عليها من المُبلغ ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"المفتاح المصطنع"، وإستخدام السيارة المضبوطة فى إرتكاب وقائع السرقات ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب  وإعترفوا بإرتكابهم عدد (10) وقائع سرقة وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيئ النية" (4 تجار خردة " لهم معلومات جنائية " مقيمين بمحافظة القليوبية) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

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