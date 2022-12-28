ضبط مالك شركة سياحية بالأقصر لقيامه بمزاولة النشاط دون ترخيص

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط مالك ومدير شركة للسفر والرحلات، كائنة بمحافظة الأقصر لقيامه بمزاولة النشاط السياحي دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحي دون ترخيص، كما تم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.