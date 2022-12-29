ضبط مدير شركة وشقيقه لتنفيذ أحكام بالحبس «92 سنة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مطلوب للتنفيذ في 20 قضية بإجمالي أحكام بالحبس 52 عامًا، كما تم ضبط شقيقه الشريك بذات الشركة، مقيم بذات العنوان، ومطلوب للتنفيذ في عدد 15 قضية بإجمالي إحكام بالحبس 40 سنة.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.