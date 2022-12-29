الخبيرة التربوية إيلارية عاطف: أطالب المدارس بتخصيص يوم لزيارة الأماكن الأثرية

قالت الدكتورة إيلارية عاطف خبيرة تربوية، إن المدارس تساهم بنسبة كبيرة جداً في مساعدة الطالب في التعرف على حضارته وتعزيز الهوية المصرية لديه، من خلال عدة جوانب منها الزيارة للأماكن التاريخية والأثرية مشيرة إلى أن الطالب عندما يذهب لرؤية هذه الأماكن ومشاهدته للأثر والتعرف عليه ومعرفته أهميته الحضارية، وهذا يشكل بناء شخصية تراثية في نفس الطالب ومدركة معنى التراث.

غرس احترام التراث بين الطلاب

وأضافت الخبيرة التربوية في حديثها مع «الوطن»، أن المعلم والمدرسة يساعدان في توعية الطالب بأهمية التعرف على حضارته ومكانتها فعند الزيارات التي تقوم بها المدارس للأماكن الأثرية من خلال التوثيق ووجود مرشد مع المدرس لشرح أهمية الأثر، ومكانته وشرح كل تفاصيله والمعلومات الخاصة به، مثل لأي عصر يعود ولماذا يحظى بأهمية كبيرة من الدولة بالإضافة إلى رؤيته للسائحين من كل أنحاء العالم منبهرين بتراث بلده، مما يخلق عنده احترام لتراثه واعتزاز حضارته ومكانتها المرموقة.

تخصيص يوم للطلاب لزيارة الأماكن الأثرية

وتابعت أن الهوية وتعزيزها لا يتم تدرسيها للطالب فقط داخل جدران المدارس، بل زيارته لهذه الأماكن ورؤيتها بعينه ومشاهدته لقدوم السياح من كافة أنحاء الدول المختلفة حول العالم لرؤية مدي انبهارهم بآثار بلاده فهذا مهم جداً مشددة على أن المدراس يجب أن تهتم بتخصيص يوم للطلاب لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف، والزيارات الميدانية والرحلات التعليمية لخلق شخصية تراثية عند الطالب.