ضبط متهم بإدارة مخزن مواد غذائية دون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدره غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3,510 طن زيت طعام - وجميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها.

مخزن بدون ترخيص

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.