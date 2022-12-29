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ضبط متهم بإدارة مخزن مواد غذائية دون ترخيص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:13 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدره غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3,510 طن زيت طعام - وجميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها.

مخزن بدون ترخيص

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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