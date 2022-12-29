«الداخلية»: ضبط شخصين بتهمة تصنيع المواد المُخدرة في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وترويجها، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار واتخذا من الشقة محل سكنهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

التحفظ على 700 جرام من مخدر الهيدرو

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة محل سكن أحدهما وبحوزتهما 700 جرام من مخدر الهيدرو 3 أكياس من مادة تستخدم في تصنيع مخدر الحشيش ومواد تستخدم في تصنيع مخدر البودر و5 هواتف محمولة وميزان حساس.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وأضافا بقيامهما باستئجار شقة أخرى بدائرة القسم لمزاولة نشاطهما الإجرامي بها.

باستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كميـــة من التبــغ تزن 2,200 كيلو جرام وأضافا المتهمان باستخدامهما المضبوطات في تصنيع مادة الإستروكس المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.