تقرير الطب الشرعي: قاتل محاسب مصنع السلام بالقاهرة مدمن لـ3 أنواع مخدرات

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة والكحوليات الخاصة بالمتهم بقتل محاسب داخل مصنع للزجاج بمدينة السلام، أن المتهم مدمنًا لثلاثة أنواع من المخدرات وهي «أيس وحشيش وفودو»، وتم الانتهاء من التقرير، وجار إرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بمحافظة القاهرة، بلاغًا من مالك مصنع لإنتاج الزجاج بدائرة قسم الشرطة، بالعثور على المحاسب مقتولًا داخل المصنع وسرقة 100 ألف جنيه من الخزينة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر وسط بركة من الدماء داخل غرفة المتواجد بها الخزينة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسر في عظام الجمجمة.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاص بالمصنع تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات

وكشفت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمصنع، استغل تواجده مع المحاسب في ساعة متأخرة، وفاجأه بضربه على الرأس وبعد التأكد من وفاته، أخذ مفاتيح الخزينة وفتحها وأخذ منها 100 ألف جنيه.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن المبلغ المالي وآداه تنفيذ الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة