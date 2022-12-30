رفع 3 أفلام من دور العرض في يوم واحد.. بينها «كيرة والجن»

رفعت الشركة المنتجة 3 أفلام من دور العرض، أمس بعد طرح فيلم «نبيل الجميل أخصائي التجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي حقق في اليوم الأول من عرضه 928 ألف جنيه، كما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» من بطولة أحمد عز، حقق أمس صفر إيرادات، ليحقق في اليوم الأخير قبل رفعه 7 آلاف جنيه، وهو من إطار تشويقي اجتماعي بين البطلين أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز .

إيرادات فيلم «بحبك»

فيلم «بحبك» من بطولة تامر حسني، حيث تم رفعه من دور العرض، بعدما حقق صفر إيرادات، وفي اليوم قبل الأخير حقق 6 آلاف جنيه، يقوم ببطولة فيلم بحبك مجموعة كبيرة من الفنانين وهم من بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

رفع فيلم «عمهم» لمحمد إمام

والأمر ذاته على فيلم «عمهم» حقق صفر إيرادات، وفي اليوم قبل الأخير قبل رفعه حقق 4 آلاف جنيه، وهو من بطولة رياض الخولي، ومحمد سلام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح، والشحات مبروك، وإشراف عام كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.