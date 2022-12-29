إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بطريق قرية الشراقوة بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارتين

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام قرية الشراقوة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل من «عبد الكريم.ع.س»، 40 سنة، مقيم في كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«نعناعه.أ.س»، 55 سنة، مقيم في أبو حمص، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، «ياسر.ر.ج"، 41 سنة، مقيم بأبو حمص، بكسر في الحوض ونزيف في البطن.