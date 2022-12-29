ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو حشيش بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزي المواد المخدرة.

النقل والمواصلات

وتمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة قنا أثناء تواجده بأحد مواقف النقل العام بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تزن 2 كيلو جرام ومبلغ مالي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 155 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.