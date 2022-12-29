«اتحاد الجمعيات الأهلية»: انتعاش نشاطنا في 2022 بسبب توجيهات السيسي

ثمن طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لدعم منظمات المجتمع الأهلي، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا لكافة الجمعيات الأهلية وظهر ذلك بإعلانه مطلع العام الجاري 2022 أنه عام المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع الأهلي التي من شأنها تقديم الخدمات والدعم اللازم للمواطن البسيط.

انتعاش نشاط الجمعيات الأهلية

وأوضح طلعت عبد القوي خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية صباح اليوم لتناول حصاد 2022 لمنظمات المجتمع الأهلي وطرح رؤية 2023 أن الجمعيات الأهلية شهدت انتعاشا كبيرا في قاعدة نشاطها خلال الفترة الماضية، تمثلت في زيادة قدراتها على توزيع الاحتياجات الأزمة للمواطن البسيط خلال كافة المناسبات والأعياد موضحا أن شهر رمضان الماضي استطاعت فيه الجمعيات مضاعفة هديتها ووجباتها الغذائية المقدمة للمواطنين وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لمنظمات المجتمع المدني والأهلي والتي لعبت دورا مهما في خلق كيان مجتمعي متماسك.

الحوار الوطني

وتطرق رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للحديث عن مبادرة الحوار الوطني: «المبادرة جاءت لتجمع شمل المجتمع المصري بأكمله تحت كلمة واحدة وراية واحدة، والضمان الوحيد لنجاح الحوار هو تكاتف جميع القوى السياسية نحو الرأي الأصلح ووضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبار».