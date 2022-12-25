توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية في الزقازيق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الشركة وصلت مياه الشرب والصرف الصحي لما يقرب من 40 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الزقازيق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تأكيدا للدور المجتمعي للشركة.

أحقية الحالات في الحصول على الدعم

وأكّد رئيس مجلس الإدارة، في تصريحات صحفية، أنَّ الشركة تدرس كل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية ذلك للتأكّد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم الذي توفره الشركة.

تفعيل المشاركة المجتمعية

وقالت الدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة إنَّ الشركة تقدم كل التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التي تسهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

فيما نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة حملة توعية للشباب وندوة توعية للسيدات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة بمركز شباب أبو كبير إذ تمّ تأكّيد أهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه.

يأتي ذلك إضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه و الصرف الصحي وأرقام الشركة 01205502098 -01205502086 وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد والنافذة الإعلامية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما تمّ الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتم تلقي أسئلة واستفسارات الحضور خلال الندوة والرد عليها.