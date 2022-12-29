الإسكندرية تستعد لاستقبال العام الجديد وعيد الميلاد بغرفة طوارئ

أنهت محافظة الإسكندرية جميع الاستعدادات لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي.

وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

غرفة عمليات على مدار 24 ساعة في الإسكندرية

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وحتى عيد الميلاد المجيد.

استعدادات أحياء الإسكندرية لرأس السنة

وفي هذا الصدد، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حملاتها على كافة القطاعات الخدمية.

ففي حي المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد عبدالله سحلول، تم تكثيف الحملات الخدمية من أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات وكذلك أعمال رفع كفاءة الإضاءة واستبدال الكشافات الرديئة باستخدام كشافات إضاءة أخرى ذات جودة عالية على مستوى الحي.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة، أعمال رفع كفاءة الإضاءة والصيانة الدورية للأعمدة الإنارة على مستوى الحي.

وكثف قطاع الكهرباء بحي العامرية ثان تحت إشراف الأستاذ محارب هيلع رئيس الحي، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة بشوارع الحي.

وفي حي العجمي برئاسة السيد موسي، تم استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واستمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، هذا بالإضافة إلى شن عدد من الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري.

وفي حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، قامت الأجهزة المعنية بأعمال تركيب كشافات إضاءة وصيانة وإنارة الكشافات والأعمدة بشوارع الحي وخاصة بمحيط الكنائس، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير الحدائق وزياده المسطحات الخضراء بنطاق الحي.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بحي وسط برئاسة عزة سعد، وبالتنسيق مع شركة الكهرباء، أعمال صيانة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات بشوارع الحي.

وأوضحت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق، أن الحي مستمر في الاهتمام بالمسطحات الخضراء ، وتنظيف وري الحدائق وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار يوميا بأماكن متفرقة من الحي، للحفاظ على البيئة وعودة المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.