اماكن معارض أهلا رمضان 2022 في محافظة مطروح.. 10 بـ8 مراكز

أعلن حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح إن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب وجه بتنسيق اماكن معارض أهلا رمضان 2022 في محافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها في أول أيام العام الميلادي الجديد، على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

اماكن معارض أهلا رمضان 2022 في مطروح

وقال وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «انتهينا من اختيار اماكن معارض أهلا رمضان 2022 في محافظة مطروح، والتي تشمل توزيع المعارض بالمدن بواقع عدد 3 معارض في مدينة مرسي مطروح العاصمة، لأنها الأكبر من حيث الكثافة السكانية، المعرض الأول بجوار سوق ليبيا، علي أول طريق مطروح السلوم، والمعرض الثاني في منطقة شرق المدينة بعلم الروم، والمعرض الثالث في وسط المدينة أمام إدارة مطروح التعليمية، ومعرض دائم رئيسي في كل مدينة من المدن السبعة الأخري بنطاق المحافظة مدن الحمام والضبعة والعلمين والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، ويكون مقرهم أمام مجلس المدينة، وسط كل مدينة بالشارع الرئيسي لسهولة الوصول إليه».

تخفيضات معارض أهلا رمضان

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح أن أسعار معارض أهلا رمضان 2022 بها تخفيضات كبيرة أقل من الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 وحتى 30%، كما سيتم تنظيم قوافل مواد غذائية في المناطق البعيدة في القري والنجوع مثل رأس الحكمة لتوفير السلع الغذائية لأهالي مطروح بأسعار بسيطة لمواجهة جشع التجار في مختلف الأسواق، كما جري الإتفاق مع تجار الجملة في مراكز مطروح بالمشاركة بإقامة معارض تحت رعاية وزارة التموين وإشراف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب لتوفير العديد من المعارض في مختلف المناطق السكنية للمواطنين علي مستوى محافظة مطروح.