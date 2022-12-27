العثور على جثة رجل أربعيني أسفل كوبري في الجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثة لرجل أسفل محور الفريق كمال عامر، بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة.

المعاينة: جثة دون إصابات

وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور والفحص أن الجثة لشاب فى العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه حافي القدمين، وهو من الهائمين على وجوههم، وبمناظرته تبين عدم وجود اى إصابات ظاهرية.

وبسؤال سايس، 52 عامًا، ومقيم منشية البكاري قرر أن المتوفى دائم التردد على المكان.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق انتقل محقق النيابة لاجراء مناظرة للجثمان، وقرر عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشان الواقعة، واستدعت عدد من الجيران لسؤالهم للتأكد من المعلومات التي أدلى بها السايس.